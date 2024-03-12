Матч с «Наполи» станет для тер Штегена сотым в еврокубках

Голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может добиться уникального достижения. Если немец выйдет сегодня в стартовом составе на ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов с «Наполи», вратарь проведёт свой сотый поединок в карьере в еврокубках.

Отметим, что большую часть матчей на европейской арене Марк-Андре провёл в Лиге чемпионов. В Лиге Европы вратарь в начале карьеры сыграл 7 матчей за мёнхенгладбахскую «Боруссию», а также 8 поединков в предыдущих двух сезонах за «Барселону».

Напомним, первый матч между «Барселоной» и «Наполи» в ⅛ финала Лиги чемпионов состоялся в Италии и завершился вничью 1:1.