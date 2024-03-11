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Тер Штеген не считает «Барселону» фаворитом в ответном матче с «Наполи»

11 Марта 2024 • 15:40 Комментировать
Барселона
...
Наполи
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12.03 23:00

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген ответил на вопрос, считает ли он «сине-гранатовых» фаворитами в предстоящем матче с «Наполи».

— У нас очень много важных игроков, которые травмированы, поэтому я думаю, что это будет равная игра, — заявил тер Штеген на пресс-конференции.

Напомним, во вторник, 12 марта, «Барселона» примет на своем поле «Наполи» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало события запланировано на 23:00 по мск. За всеми событиями поединка можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

Первая игра между командами, которая прошла в Неаполе, завершилась ничейным результатом – 1:1.

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