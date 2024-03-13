Конфликт тренеров «Арсенала» и «Порту», парадокс в Лиге чемпионов и первая серия пенальти спустя 8 лет

Венделл и Галено подвели «Порту»

Серия пенальти была пробита в Лиге чемпионов впервые с 2016 года. Почти восемь лет до такого не доходило дело! Хотя, казалось бы, с отменой правила гостевого гола количество серий пенальти должно было заметно возрасти.

«Арсенал» выбил «Порту» в послематчевой перестрелке одиннадцатиметровыми. Её героем стал Райя, потащивший два пенальти. Он отбил удары с точки Венделла (не зенитовского) и Галено, голом в первом матче дарившего «Порту» надежду.

Райя – первый с 2012 года вратарь, отразивший два послематчевых одиннадцатиметровых в матче Лиги чемпионов. Предыдущий раз таким достижением отмечался Петр Чех. За «Челси» в финале с «Баварией» двенадцать лет назад он парировал пенальти Олича и Швайнштайгера.

Стык Артеты и Консейсау, реванш у португальцев

Для «Арсенала» это была первая серия пенальти в ЛЧ после сезона-2008/2009, когда «канониры» справились так с «Ромой». Интересно, что весной 2023-го «Арсенал» вылетел из Лиги Европы по итогам домашней серии пенальти с португальским клубом – лиссабонским «Спортингом».

«Канониры» пробрались в лигочемпионский четвертьфинал впервые за четырнадцать лет. А «Порту» не проходит английские клубы в ЛЧ с 2004 года – тогда «драконы» расправились с «Манчестер Юнайтед» и выиграли розыгрыш турнира.

После матча произошла стычка между главными тренерами «Арсенала» и «Порту». Серия пенальти, нервы, буря эмоций, кто-то получает путёвку дальше, а кто-то вылетает – всё понятно. Консейсау обвинил Артету в том, что тот оскорбил его семью.

С «Барсы» убрали давление

«Барселона» предыдущий раз бывала в четвертьфинале Лиги чемпионов не так давно, как «Арсенал». В 2020 году каталонцы были разорваны на этой стадии «Баварией». Вице-президент «сине-гранатовых» Рафа Юсте сказал, что сейчас команда уже выполнила задачу в ЛЧ.

Хави подтвердил, что не намерен менять своё решение и покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона. Если в чемпионате Испании отставание от «Реала» большое, то в Лиге чемпионов почему бы «блаугране» не проводить свою легенду триумфально?

На пресс-конференции Хави заявил, что ему удалось сбросить давление со своей команды. Как? Объявлением о том, что он уйдёт летом. В результате «сине-гранатовые» раскрепостились, и вот они уже в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Каталонцы били, бьют и будут бить

Конечно, «Барселона» не является фаворитом нынешнего розыгрыша ЛЧ. Но есть задор в этой команде. Иначе Фермин Лопес не разносил бы оборону «Наполи», а 17-летний Пау Кубарси не признавался бы лучшим игроком своего дебютного матча в Лиге чемпионов.

«Барселона», забив два мяча, позволила «Наполи» вернуться в игру, но во второй половине второго тайма наглядно показала, кто на Олимпийском стадионе Льюиса Компаниса хозяин. В концовке гостям требовалось уже два мяча для дополнительного времени.

Каталонская команда нанесла за матч 24 удара по чужим воротам – впервые для себя в ЛЧ с февраля 2019 года (тогда было 25 попыток в игре «Лионом»). Лично Рафинья 26 раз ударил в Лиге чемпионов за последние 10 матчей, но ничего не забил (антирекорд клуба).

Результаты матчей

«Барселона» - «Наполи» - 3:1 (первый матч - 1:1)

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«Арсенал» - «Порту» - 1:0 (первый матч - 0:1), пен. 4:2

Кирилл Иванцов