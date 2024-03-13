Левандовски забил 13 голов в последних 13 матчах плей-офф Лиги чемпионов

Роберт Левандовски помог «Барселоне» добыть путёвку в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Каталонцы взяли верх над «Наполи» со счётом 4:2 по сумме двух встреч (1:1 и 3:1), а 35-летний игрок забил по одному голу в каждой игре. Как отмечает журналист Бен Джейкобс, в активе Левандовски теперь 13 забитых мячей в последних 13 матчах в рамках плей-офф Лиги чемпионов. До перехода в «Барселону» польский форвард регулярно отличался в составе «Баварии», за которую выступал с 2014 по 2022 год.

На счету Роберта Левандовски три взятия ворот в семи поединках нынешнего розыгрыша главного по значимости еврокубка.