«Барселона» представила состав на ответный матч с «Наполи» в Лиге чемпионов

Вечером 12 марта «Барселоне» на временном домашнем стадионе предстоит сразиться с «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Менее чем за час до игры «блауграна» назвала свой состав на игру. Он выглядит так:

Тер Штеген, Канселу, Араухо, Кристенсен, Кунде, Кубарси, Лопес, Гюндоган, Ямаль, Рафинья, Левандовски.

Следить за ходом битвы «Барселоны» и «Наполи» можно в текстовой трансляции на нашем сайте. Игра стартует ровно в 23:00 по московскому времени.

Напомним, что первая встреча в рамках пары, которая прошла в минувшем феврале, не выявила победителя – команды сыграли вничью (1:1).