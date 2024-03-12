«Барселона» впервые с 2009 года забила два безответных гола к 17-й минуте в Лиге чемпионов

«Барселона» успешно провела начало ответного матча 1/8 финала против «Наполи».

Каталонцы вышли вперёд уже на 15-й минуте, когда отличился Фермин Лопес, а спустя всего две минуты удвоили преимущество усилиями Жоау Канселу. По данным Squawka, это первый с апреля 2009 года случай, когда «сине-гранатовым» удалось забить два безответных мяча в поединке Лиги чемпионов к 17-й минуте. 15 лет назад «Барселона», тогда возглавляемая Хосепом Гвардиолой, дважды огорчила «Баварию» уже к 12-й минуте, а впоследствии стала победителем турнира.

Уверенное преимущество «Барселоны» в сегодняшней игре, впрочем, держалось недолго: уже на 30-й минуте «Наполи» удалось отыграть один мяч.