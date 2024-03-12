Хвича и Осимхен попали в старт «Наполи» на битву с «Барселоной»

Вечером 12 марта «Барселона» и «Наполи» выяснят, кто больше достоин места в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА. За час до встречи неаполитанский клуб объявил свой состав на игру, в нём нашлось место грузинскому вингеру «адзурри» Хвиче Кварацхелии.

В целом, состав неаполитанцев выглядит так:

Мерет, ди Лоренцо, Ррахмани, Жуан Жезус, Руй, Траоре, Лоботка, Замбо-Ангисса, Политано, Осимхен, Кварацхелия.

До этого свой состав на грядущую битву представила и «Барселона». А следить за ходом матча можно благодаря текстовой трансляции от нашего портала, которая стартует в 23:00 по московскому времени – как и долгожданный матч.