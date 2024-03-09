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Рафинья рискует пропустить матч против «Наполи»

09 Марта 2024 • 01:02 Комментировать
Барселона
...
Наполи
12.03 23:00

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас, вероятно, не успеет восстановиться к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи».

Хави Эрнандес вынужденно заменил бразильца в концовке первого тайма поединка Ла Лиги против «Мальорки». По сведениям журналиста Хави Мигеля, травмы Рафиньи, как выяснилось, оказалась несерьёзной. Тем не менее, 27-летний игрок всё же рискует пропустить домашнюю встречу с «Наполи», которая состоится уже совсем скоро – 12 марта.

Напомним, что первый матч противостояния «Барселоны» и «Наполи», прошедший в Италии, завершился вничью – 1:1. В той игре Рафинья вышел на поле на 80-й минуте, заменив Ламина Ямаля.

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БАРСЕЛОНА НАПОЛИ
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