Араухо: «Барселона» отлично сыграла в обороне, что очень важно в Лиге чемпионов»

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо высоко оценил выступление своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи».

Коллектив Хави Эрнандеса победил на своём поле со счётом 3:1 после ничьей 1:1 в первой встрече.

«Сегодняшний матч – поворотный момент, шаг вперёд. Мы сделаем всё для победы в четвертьфинале, с кем бы нам ни предстояло играть.

Я очень доволен результатом. Мы провели отличный матч дома, поддержка болельщиков очень помогала с первых минут.

Мы отлично сыграли в обороне, хоть и пропустили гол, а это крайне важно в Лиге чемпионов. Мы знали, что после нашего второго гола инициатива перейдёт к «Наполи», но нам удалось сохранить хладнокровие», – заявил в послематчевом интервью Араухо.