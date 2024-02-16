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Чемпионат Испании. Ла Лига

Браим Диас будет вызван в сборную Испании впервые с 2021 года слухи

16 Февраля 2024 • 21:07 Комментировать
Райо Вальекано
...
Реал Мадрид
1 5.60 X 4.05 2 1.60
18.02 16:00

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас получит награду за впечатляющую игру в последних матчах.

24-летний футболист получал мало игровой практики в стартовой части сезона, однако позднее стал проявлять себя всё ярче. В недавнем поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига» гол хавбека, забитый после эффектного сольного прохода, принёс «сливочным» минимальную победу.

Успехи Диаса не осталось незамеченными в сборной Испании: согласно сведениям Diario AS, игрок будет вызван рулевым Луисом де ла Фуэнте на предстоящий весенний сбор. Для Браима это будет первое приглашение в ряды национальной команды с 2021 года. На данный момент в его активе всего одна игра за «красную фурию» в карьере.

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Реал Мадрид Сборная Испании Луис де ла Фуэнте Браим Диас ещё теги

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