«Реал» может предложить Лунину новый контракт с улучшенной зарплатой

Мадридский «Реал» хочет сохранить в команде своего вратаря Андрея Лунина, который в последние недели является основным вратарём. По информации от издания Relevo, при необходимости «королевский клуб» будет готов предложить украинцу новый контракт с улучшенной зарплатой.

Напомним, украинец пока выигрывает конкуренцию у Кепы Аррисабалаги, который начинал сезон в качестве основного. Испанец перебрался в «Реал» на правах аренды из лондонского «Челси».

Действующий контракт Лунина с «Реалом» истекает через полтора года. Вчера вечером украинец совершил 9 спасений в первом матче с «РБ Лейпцигом» в ⅛ финала Лиги чемпионов.