​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей

Полузащитник Джуд Беллингем может столкнуться с серьёзным наказанием из-за ситуации с Мэйсоном Гринвудом в недавней игре между «Реалом» и «Хетафе». Как известно, Беллингем мог назвать Гринвуда «насильником».

Как сообщает The Sun, Ла Лига передала дело в комитет по проведению соревнований Королевской футбольной федерации Испании. Решение должно быть принято в ближайшие две недели. Если оскорбление со стороны Беллингема имело место быть, и если его признают серьёзным, то срок дисквалификации англичанина может достичь десяти игр.

Отметим, что примерно год назад с Мэйсона Гринвуда были сняты обвинения в домашнем насилии.

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