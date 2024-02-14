Лунин: «Гол «РБ Лейпцига» отменили по делу»

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин высказался об отменённом голе «РБ Лейпцига» во вчерашнем матче ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, «королевский клуб» выиграл первый матч в Германии с минимальным счётом 1:00.

«Гол «РБ Лейпцига» отменили по делу. Рядом со мной находился игрок, который мешал мне. Думаю, арбитр принял правильное решение», – цитирует Лунина Madrid Xtra.

Лунин во вчерашнем поединке совершил 9 сейвов – это ровно столько же, сколько было у Тибо Куртуа в финале Лиги чемпионов 2022 года с «Ливерпулем». Андрей пока выигрывает конкуренцию у арендованного из лондонского «Челси» Кепы Аррисабалаги.