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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Райо Вальекано» уволил тренера перед матчем с «Реалом» официально

14 Февраля 2024 • 00:13 Комментировать
Райо Вальекано
...
Реал Мадрид
18.02 16:00

«Райо Вальекано» отправил в отставку главного тренера Франсиско Родригеса.

Об увольнении 45-летнего специалиста объявила пресс-служба мадридского клуба. В последнем матче под руководством Родригеса команда уступила «Мальорке» со счётом 1:2. После 24-х туров нынешнего розыгрыша Ла Лиги «Райо Вальекано» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице с 24 набранными очками.

Франсиско Родригес возглавил столичный коллектив перед началом текущего сезона. Ранее наставник работал в «Эльче», «Жироне», «Уэске» и других испанских клубах.

Свой следующий матч «Райо Вальекано» проведёт 18 февраля – соперником будет мадридский «Реал».

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