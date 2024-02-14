«Райо Вальекано» уволил тренера перед матчем с «Реалом»

«Райо Вальекано» отправил в отставку главного тренера Франсиско Родригеса.

Об увольнении 45-летнего специалиста объявила пресс-служба мадридского клуба. В последнем матче под руководством Родригеса команда уступила «Мальорке» со счётом 1:2. После 24-х туров нынешнего розыгрыша Ла Лиги «Райо Вальекано» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице с 24 набранными очками.

Франсиско Родригес возглавил столичный коллектив перед началом текущего сезона. Ранее наставник работал в «Эльче», «Жироне», «Уэске» и других испанских клубах.

Свой следующий матч «Райо Вальекано» проведёт 18 февраля – соперником будет мадридский «Реал».