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«Ювентус» мечтает о трансфере полузащитника «Реала»

15 Февраля 2024 • 14:50 Комментировать
Верона
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Ювентус
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17.02 20:00

Туринский «Ювентус» мечтает заполучить в свои ряды полузащитника мадридского «Реала». По информации от издания La Stampa, речь идёт о Тони Кроосе, у которого в конце сезона истекает контракт с «королевским клубом».

По версии источника, в «Ювентусе» уверены, что Кроос ближайшим летом может добавить команде опыта и высокого качества в центре поля. 34-летний Тони ещё не решил, будет ли продлевать контракт с «королевским клубом» или же покинет «Сантьяго Бернабеу».

Ранее Кроос заверил прессу, что летом точно не вернётся в мюнхенскую «Баварию». Напомним, за свою карьеру полузащитник 5 раз выигрывал Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Тони Кроос трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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