«Ювентус» мечтает о трансфере полузащитника «Реала»

Туринский «Ювентус» мечтает заполучить в свои ряды полузащитника мадридского «Реала». По информации от издания La Stampa, речь идёт о Тони Кроосе, у которого в конце сезона истекает контракт с «королевским клубом».

По версии источника, в «Ювентусе» уверены, что Кроос ближайшим летом может добавить команде опыта и высокого качества в центре поля. 34-летний Тони ещё не решил, будет ли продлевать контракт с «королевским клубом» или же покинет «Сантьяго Бернабеу».

Ранее Кроос заверил прессу, что летом точно не вернётся в мюнхенскую «Баварию». Напомним, за свою карьеру полузащитник 5 раз выигрывал Лигу чемпионов.