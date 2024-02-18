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Милитао должен вернуться на поле в ближайшие недели

18 Февраля 2024 • 12:34 Комментировать
Райо Вальекано
...
Реал Мадрид
1 5.90 X 4.20 2 1.60
Через 1 ч. 55 мин.

Центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао должен вернуться на поле в ближайшие недели. По информации от издания Relevo, бразилец очень близок к возвращению в строй.

Напомним, Милитао ещё не играл в этом сезоне, так как летом получил серьёзную травму крестообразных связок колена. Источник сообщает, что восстановление футболиста прошло хорошо. Бразилец не столкнулся с какими-либо осложнениями после операции.

Милитао уже несколько недель индивидуально работает на поле. Вскоре футболисту должны дать разрешение на возобновление тренировок в общей группе. Отметим, что Эдер выступает за «Реал» с лета 2019 года, когда перешёл из «Порту».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдер Милитао

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