Центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао должен вернуться на поле в ближайшие недели. По информации от издания Relevo, бразилец очень близок к возвращению в строй.

Напомним, Милитао ещё не играл в этом сезоне, так как летом получил серьёзную травму крестообразных связок колена. Источник сообщает, что восстановление футболиста прошло хорошо. Бразилец не столкнулся с какими-либо осложнениями после операции.

Милитао уже несколько недель индивидуально работает на поле. Вскоре футболисту должны дать разрешение на возобновление тренировок в общей группе. Отметим, что Эдер выступает за «Реал» с лета 2019 года, когда перешёл из «Порту».