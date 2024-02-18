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Чемпионат Испании. Ла Лига

Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано»

18 Февраля 2024 • 18:01 Комментировать (12)
Райо Вальекано
1:1
Реал Мадрид

«Реал» и «Райо Вальекано» сыграли в рамках чемпионата Испании по футболу. Матч 25-го тура Ла Лиги состоялся 18 февраля на стадионе «Кампо де Вальекас».

Протокол игры  
Райо Вальекано1:1Реал Мадрид
  3'Хоселу Санмартин (0:1)
(1:1) Рауль де Томас27'  
Димитриевски СтолеБалью Иван  45'Эрнандес АриданеЛежён ФлорьянЭспино АльфонсоПаласон Иси  45' 56' (Де Фрутос Хорхе ( 56') Лопес Унаи 64' (Креспо Мигель ( 64') Валентин ОскарГарсия Альваро Ривера  82' 82' (Камелло Серхио ( 82') Трехо Оскар 64' (Перес Кике ( 64') Рауль де Томас  81' 81' (Фалькао Радамель ( 81')
Запасные: Паскуаль МартинПосо ХосеМумин АбдулБебе ТьягуКарденас ДаниСисс ПатеРатиу Андрей
Лунин АндрейВаскес Лукас 75' (Карвахаль Даниэль ( 75'  90'  90') Тчуамени ОрельенНачо ФернандесГарсия Франсиско IIIВальверде ФедерикоКамавинга Эдуардо  61' 70' (Родриго ( 70') Диас Браим 70' (Кроос Тони ( 70') Модрич Лука 87' (Гюлер Арда ( 87') Винисиус ЖуниорХоселу Санмартин
Запасные: Пиньейро ДиегоЯкобо РамонСебальос ДаниАррисабалага Кепа
18 февраля. Стадион "Кампо де Вальекас".

 

К матчу против «Райо Вальекано», отобравшего очки в первом круге, мадридский «Реал» подошёл с большим количеством потерь. Уже привычно, что не играют Куртуа, Милитао и Алаба. Довольно часто травмируется в последнее время Джуд Беллингем, так ещё и дисквалификацию поймал Менди, а Рюдигер не успел восстановиться. В гости к аутсайдеру (в пригород Мадрида) очки поехали добывать Диас, Модрич, Винисиус и Хоселу на острие.

Испанский форвард и стал героем первых минут, начав матч максимально бодро. На второй минуте Рауль Де Томас вышел на Лунина, но так и не решился пробить. В ответ образовалась разящая контратака, Вальверде своевременно ускорился, прострелил в центр чужой штрафной площади, где Хоселу в падении выставил ногу, подправив мяч аккурат под штангу – 0:1. Вот так «Райо Вальекано» получил гол после своей опасной атаки.

Но такой ход матча не отбил желание атаковать. «Райо» вообще не стеснялся грозного оппонента, играл на встречных курсах. Правда, и ещё раз был наказан – Хоселу головой точно пробил после кросса Васкеса. Счёт 0:2 так и не стал, потому что Лукас за мгновение до этого упустил мяч за пределы поля. А вскоре уже «Райо» счёт изменил.

Перехват в центре поля, быстрая атака и удар Трехо с 13 метров. Мяч задел кисть Камавинги и улетел над перекладиной. Показалось, что эпизод заигран, но арбитр посмотрел повтор и решил, что француз «увеличил площадь тела». Рауль Де Томас пенальти реализовал уверенно, просто лупанув под перекладину – 1:1. Перед перерывом команды ещё обменялись уколами с углового удара. Феде Вальвереде бил с лёту после выноса – мяч задел штангу и покинул пределы поля.

У «Райо» тоже был свой шанс. Корнер не удался, но опять же подбор остался за Гарсией, Альваро с линии штрафной площади пальнул под штангу – Лунин выручил «Реал». Счёт так и оставался равным, а вот количество событий знатно упало. Стало очень много столкновений, травм, пауз. Как раз Альваро Гарсия долго лежал на газоне, получив по лицу. Потом даже пришлось заменить Иси Паласона, получившего травму.

Карло Анчелотти смотрел на эту ситуацию с бровки и с каждой минутой унывал всё больше. «Райо Вальекано» спокойно удерживал ничейный счёт, превратив игру в «болото». Замены пошли в последнюю треть матча: по очереди вышли Родриго, Кроос и Карвахаль, отдыхать отправились Камавинга, Диас и Ваксес. Но ситуация никоим образом не изменилась. Забросы шли в никуда, рывки Винисиуса и Родриго соответственно тоже оставались без результата. Добавил плохих новостей и Карвахаль, получивший две жёлтые карточки в компенсированное время и схлопотавший удаление.

«Райо Вальекано» становится камнем преткновения для «Реала». В первом круге загубили массу моментов и сыграли вничью (0:0), а теперь и моментов много не было. «Короли» снова теряют очки.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Райо Вальекано

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Комментарии (12) Все комментарии
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Ceroki
18 Февраля 2024 в 19:08
Ну купят Мбапу смогут у середнячков выигрывать . Позорненько однако . Если честно то хочется что бы чемпионом стала Жирона .
andi
18 Февраля 2024 в 18:12
По игре видно что РЕАЛ не напригался.
Sparrow88
18 Февраля 2024 в 18:05
Нашли конечно где очки терять… против Севильи теперь без Карвахаля. Ну ладно, идём дальше.
Sergey999
18 Февраля 2024 в 18:11
Хех) ща там Хави приободрится)
Sparrow88
18 Февраля 2024 в 18:15
Ну как минимум до следующего тура он будет очень доволен.
Sergey999
18 Февраля 2024 в 18:25
Прикинь бы пеналь на 96й поставили)) как вчера) вот бы слюни полетели)
Sparrow88
18 Февраля 2024 в 18:44
Это да. Любопытно, что за весь турнир Ла Лиги у Реала всего один забитый пенальти.
andi
18 Февраля 2024 в 18:13
ВАСКЕС вроде не плохо смотрелся на его позиции.
Sparrow88
18 Февраля 2024 в 18:17
Других вариантов всё равно нет. Радует, что должны быть в боевой форме и Рюдигер и Джуд.
Артур Измаилов
18 Февраля 2024 в 18:04
милка! ко мне псина! давай гавкай !
TEREX
18 Февраля 2024 в 19:18
та ни трогай иё..))ей сичас некада..ана под бамжами третию пазицыю атрабатываит..))
Sergey999
18 Февраля 2024 в 18:03
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