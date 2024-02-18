Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано»

«Реал» и «Райо Вальекано» сыграли в рамках чемпионата Испании по футболу. Матч 25-го тура Ла Лиги состоялся 18 февраля на стадионе «Кампо де Вальекас».

К матчу против «Райо Вальекано», отобравшего очки в первом круге, мадридский «Реал» подошёл с большим количеством потерь. Уже привычно, что не играют Куртуа, Милитао и Алаба. Довольно часто травмируется в последнее время Джуд Беллингем, так ещё и дисквалификацию поймал Менди, а Рюдигер не успел восстановиться. В гости к аутсайдеру (в пригород Мадрида) очки поехали добывать Диас, Модрич, Винисиус и Хоселу на острие.

Испанский форвард и стал героем первых минут, начав матч максимально бодро. На второй минуте Рауль Де Томас вышел на Лунина, но так и не решился пробить. В ответ образовалась разящая контратака, Вальверде своевременно ускорился, прострелил в центр чужой штрафной площади, где Хоселу в падении выставил ногу, подправив мяч аккурат под штангу – 0:1. Вот так «Райо Вальекано» получил гол после своей опасной атаки.

Но такой ход матча не отбил желание атаковать. «Райо» вообще не стеснялся грозного оппонента, играл на встречных курсах. Правда, и ещё раз был наказан – Хоселу головой точно пробил после кросса Васкеса. Счёт 0:2 так и не стал, потому что Лукас за мгновение до этого упустил мяч за пределы поля. А вскоре уже «Райо» счёт изменил.

Перехват в центре поля, быстрая атака и удар Трехо с 13 метров. Мяч задел кисть Камавинги и улетел над перекладиной. Показалось, что эпизод заигран, но арбитр посмотрел повтор и решил, что француз «увеличил площадь тела». Рауль Де Томас пенальти реализовал уверенно, просто лупанув под перекладину – 1:1. Перед перерывом команды ещё обменялись уколами с углового удара. Феде Вальвереде бил с лёту после выноса – мяч задел штангу и покинул пределы поля.

У «Райо» тоже был свой шанс. Корнер не удался, но опять же подбор остался за Гарсией, Альваро с линии штрафной площади пальнул под штангу – Лунин выручил «Реал». Счёт так и оставался равным, а вот количество событий знатно упало. Стало очень много столкновений, травм, пауз. Как раз Альваро Гарсия долго лежал на газоне, получив по лицу. Потом даже пришлось заменить Иси Паласона, получившего травму.

Карло Анчелотти смотрел на эту ситуацию с бровки и с каждой минутой унывал всё больше. «Райо Вальекано» спокойно удерживал ничейный счёт, превратив игру в «болото». Замены пошли в последнюю треть матча: по очереди вышли Родриго, Кроос и Карвахаль, отдыхать отправились Камавинга, Диас и Ваксес. Но ситуация никоим образом не изменилась. Забросы шли в никуда, рывки Винисиуса и Родриго соответственно тоже оставались без результата. Добавил плохих новостей и Карвахаль, получивший две жёлтые карточки в компенсированное время и схлопотавший удаление.

«Райо Вальекано» становится камнем преткновения для «Реала». В первом круге загубили массу моментов и сыграли вничью (0:0), а теперь и моментов много не было. «Короли» снова теряют очки.