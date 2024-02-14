Центральный защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес может продолжить карьеру за пределами Европы.

Контракт капитана «сливочных» истекает по окончании текущего сезона. Как сообщает журналист Экрем Конур, неназванные представители чемпионата Саудовской Аравии и МЛС готовы переманить испанца в свои ряды предстоящим летом. Пока неизвестно, заинтересован ли сам 34-летний ветеран в переходе.

Начо Фернандес ни разу за всю профессиональную карьеру не покидал «Реал». В текущем сезоне футболист принял участие в 27 поединках команды Карло Анчелотти во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.