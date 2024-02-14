Тчуамени: «Мбаппе не говорил мне, что переходит в «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени ответил на вопрос о возможном переходе в клуб Килиана Мбаппе.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» может пополнить ряды гранда Ла Лиги уже предстоящим летом, когда подойдёт к концу его действующий контракт с парижанами.

«Переход Мбаппе? Нет, он ничего не говорил мне об этом. Но даже если бы сказал, то я не поделился бы с вами.

Мы говорим об этом в раздевалке, потому что это важная тема. Мы надеемся, что в ближайшие недели ситуация прояснится», – передаёт Madrid Xtra заявление Тчуамени, товарища Мбаппе по сборной Франции.

Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что 25-летний звёздный форвард решил не продлевать контракт с «ПСЖ», так как намерен перейти в «Реал».