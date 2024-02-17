​У Анчелотти спросили, хочет ли он тренировать Мбаппе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти общается с журналистами на пресс-конференции перед матчем против «Райо Вальекано». Итальянский специалист ожидаемо получает вопросы о Килиане Мбаппе. В прессе появляется информация, что форвард летом станет игроком «сливочных».

«Килиан Мбаппе? Мы собрались здесь, чтобы говорить о завтрашнем матче», - сказал Анчелотти.

«Хочу ли я тренировать Мбаппе? Я хочу завершить этот сезон и выиграть титулы. Мы работаем для этого. А до следующего сезона ещё очень много времени», - сообщил рулевой «Реала».

Матч между «Райо Вальекано» и «Реалом» стартует 18 февраля в 16:00 по московскому времени.

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