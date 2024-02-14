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Браим Диас может пропустить матч с «Райо Вальекано»

14 Февраля 2024 • 16:14 Комментировать
Райо Вальекано
...
Реал Мадрид
18.02 16:00

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас может пропустить ближайшую игру своей команды в чемпионате Испании против «Райо Вальекано». По информации от Marca, испанец может не успеть восстановиться к матчу.

Вчера вечером Диас забил очень красивый гол в ворота «Лейпцига» и принёс «Реалу» минимальную победу 1:0 в рамках первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов. Во время игры Браим также получил небольшую травму.

На послематчевом интервью полузащитник был оптимистичен и заявил, что не считает своё повреждение серьёзным. Несмотря на это, есть вероятность, что Диас пропустит игру с «Райо Вальекано» на выходных.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Райо Вальекано

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