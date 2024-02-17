​Анчелотти высказался о дерби с «Райо»

В воскресенье в чемпионате Испании пройдёт мадридское дерби – «Райо Вальекано» против «Реала». Рулевой «сливочных» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче своей команды.

«Играть против «Райо Вальекано»» на выезде всегда сложно. «Райо» нужны очки, они мотивированы. Мы должны выступить на своём лучшем уровне», - сказал Анчелотти журналистам в ходе субботней пресс-конференции.

Матч чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и «Реалом» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.