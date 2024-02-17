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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти высказался о дерби с «Райо»

17 Февраля 2024 • 15:08 Комментировать
Райо Вальекано
...
Реал Мадрид
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Через 23 ч. 57 мин.

В воскресенье в чемпионате Испании пройдёт мадридское дерби – «Райо Вальекано» против «Реала». Рулевой «сливочных» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче своей команды. 

«Играть против «Райо Вальекано»» на выезде всегда сложно. «Райо» нужны очки, они мотивированы. Мы должны выступить на своём лучшем уровне», - сказал Анчелотти журналистам в ходе субботней пресс-конференции.

Матч чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и «Реалом» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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