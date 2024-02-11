Беллингем нацелен вернуться к ответному матчу с «РБ Лейпцигом»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поставил перед собой цель по срокам восстановления. Напомним, ранее стало известно, что 20-летний англичанин получил травму и пропустил ближайшие 2-3 недели.

Журналист Аранка Родригес сообщает о том, что Беллингем нацелился вернуться в строй на ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига», который состоится шестого марта на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, перед травмой Беллингем успел оформить дубль в ворота «Жироны» и вырваться на единоличное первое место в таблице бомбардиров Ла Лиги. В этом розыгрыше чемпионата Джуд забил 16 голов.