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Беллингем нацелен вернуться к ответному матчу с «РБ Лейпцигом»

11 Февраля 2024 • 15:13 Комментировать
Райо Вальекано
...
Реал Мадрид
18.02 16:00

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поставил перед собой цель по срокам восстановления. Напомним, ранее стало известно, что 20-летний англичанин получил травму и пропустил ближайшие 2-3 недели.

Журналист Аранка Родригес сообщает о том, что Беллингем нацелился вернуться в строй на ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига», который состоится шестого марта на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, перед травмой Беллингем успел оформить дубль в ворота «Жироны» и вырваться на единоличное первое место в таблице бомбардиров Ла Лиги. В этом розыгрыше чемпионата Джуд забил 16 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем

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