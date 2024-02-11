Карвахаль сравнил Месси и Роналду

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль высказался о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

Испанец знаком с португальским форвардом по совместным выступлениям за «сливочных», в то время как Месси на протяжении долгих лет представлял цвета сопернической «Барселоны».

«Месси или Роналду? Я ставлю их на один уровень. Оба – монстры во всех смыслах этого слова, я не могу выбрать кого-то одного. Думаю, они очень разные: Месси – игрок, получающий мяч из глубины, создающий моменты, участвующий в розыгрыше мяча, Роналду – монстр в завершении атак, угроза в штрафной площади. Если бы они выступали вместе, это была бы настоящая бомба», – приводит Barca Universal слова Карвахаля.