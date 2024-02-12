Кроос раскрыл личный секрет успеха

Хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал, как ему удаётся оставаться на высоком уровне в 34 года.

«Мой секрет? Сейчас у меня такое же желание побеждать, как и 10 лет назад. Если оно пропадет, меня здесь не будет. Я хорошо забочусь о своем теле, поэтому могу играть каждые три дня», — заявил Кроос журналистам.

В текущем сезоне немецкий полузащитник принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и сделал семь голевых передач.

13 февраля «Реал» встретится на выезде с «РБ Лейпцигом» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало матча — в 23:00 по мск.