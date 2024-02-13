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Инсайдер Романо высказался об интересе «ПСЖ» и «Реала» к Йоро

13 Февраля 2024 • 22:24 Комментировать
Лилль
...
Гавр
17.02 19:00

Центральный защитник «Лилля» Лени Йоро остаётся на радарах «Пари Сен-Жермен».

Парижский гранд пытался подписать 18-летнюю восходящую звезду ещё в январе, однако «Лилль» отказался от продажи. По информации инсайдера Фабрицио Романо, представители «ПСЖ» продолжают поддерживать связь с Йоро после закрытия зимнего трансферного окна. Клуб рассчитывает провернуть сделку предстоящим летом, однако для этого придётся выдержать конкуренцию со стороны мадридского «Реала», чьи скауты посещают матчи «Лилля» для изучения игры юного центрбека.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Лени Йоро в 25 млн евро.

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Сегодня, 13 Февраля
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