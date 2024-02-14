«Райо Вальекано» назвал имя нового главного тренера

36-летний Иньиго Перес стал новым главным тренером «Райо Вальекано», сообщает официальный сайт мадридского клуба.

О подробностях контракта со специалистом информации пока нет. Перес ранее не работал главным тренером, а был только ассистентом. Карьеру игрока он завершил летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Райо Вальекано» может возглавить нынешний наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль.

В нынешнем сезоне клуб идет на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, одержав в 14 последних играх лишь одну победу. В следующем туре «Райо» на своем поле примет «Реал» Мадрид. Встреча пройдет 18 февраля.