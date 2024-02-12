Камавинга: Мы должны наслаждаться каждым днём в «Реале», потому что не у всех есть возможность играть здесь

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга ответил на вопрос об игре за «сливочных».

«Каково, когда играешь за «Реал»? Это трудно объяснить. Я испытываю гордость, потому что быть в лучшем клубе мира – это источник гордости, и я думаю, что мы должны наслаждаться этим каждый день, потому что не у всех есть такая возможность», — приводит слова Камавинга Madrid Xtra.

В этом сезоне 21-летний футболист принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых стал автором двух голевых передач.

Во вторник, 13 февраля, «Реал» встретится на выезде с «РБ Лейпцигом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало матча запланировано на 23:00 по мск.