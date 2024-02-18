​Модрич недоволен – «Реал» не выполнил обещания

Судя по всему, полузащитник Лука Модрич покинет мадридский «Реал» по завершению нынешнего сезона после двенадцати лет выступлений. Как сообщает Relevo, 38-летний хорват считает, что клуб не выполнил обещания, которые давал ему в мае 2023 года.

Отмечается, что Модрич хотел завершить карьеру в «Реале», будучи важным игроком команды. В нынешнем же сезоне опытный футболист получает не так много игрового времени.

Всего за «Реал» Лука Модрич провёл 515 официальных матчей. В них хорватский полузащитник записал на свой счёт 38 голов и 83 результативных паса на партнёров.

​Анчелотти высказался о будущем Модрича в «Реале»

​Стало известно, какой номер Мбаппе возьмёт в «Реале»