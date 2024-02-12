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Олич: «Модричу поздно в РПЛ, в России серьёзный чемпионат»

12 Февраля 2024 • 16:32 Комментировать
Райо Вальекано
...
Реал Мадрид
18.02 16:00

Бывший нападающий ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич высказался о возможном переходе полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича в один из российских клубов.

По мнению эксперта, РПЛ — это не тот чемпионат, где футболистам легко доигрывать.

«Поздно уже. Таких игроков в России не будет. Они все сейчас играют в Саудовской Аравии, Катаре. Там полегче доигрывать. А в России серьёзный чемпионат, легко не будет», — цитирует Олича Metaratings.

В текущем сезоне 38-летний Модрич провёл за «Реал» 27 матчей, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач. Действующий контракт хорватского футболиста с испанским клубом рассчитан до конца июня текущего года.

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