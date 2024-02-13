Родриго: «Я был очень зол, что не мог забить 11 матчей подряд»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго рассказал, как справился с безголевой серией в 11 матчей. После гола в ворота «Атлетика» Бильбао в первом туре, с середины августа до ноября бразилец ни разу не отличился в чемпионате.

«Я был очень зол, что не мог забить 11 матчей подряд. Я старался забить разными способами, но у меня это не получалось. В такие моменты ты пытаешься сохранить спокойствие, но когда у тебя что-то не получается, ты всегда испытываешь небольшую злость и печаль. Я начал больше тренироваться, больше концентрироваться и сохранять спокойствие. С того момента голы начали приходить», – сказал Родриго в интервью El Pais.

Сейчас на счету Родриго 8 голов и 4 ассиста в этом розыгрыше Ла Лиги.