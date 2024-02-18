Анчелотти: «Мы недовольны ничьей с «Райо Вальекано»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ничью в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано» (1:1).

— Мы недовольны этой ничьей. Мы были хороши до пенальти, после него наша игра изменилась, и мы начали нервничать. Играть здесь всегда сложно. «Райо» был хорош. Мы получили очко, но мы недовольны, — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

При этом специалист отметил, что в будущем это одно очко может стать важным для «Реала».

После 25 туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской Ла Лиги. В активе команды Анчелотти 62 набранных очка.

В следующем туре «сливочные» сыграют с «Севильей» (25 февраля).