Анчелотти ответил, повлияла ли ситуация с Мбаппе на результат матча с «Райо Вальекано»

Итальянский наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался после матча чемпионата Испании с «Райо Вальекано». Встреча 25-го тура Ла Лиги завершилась вничью – 1:1.

«Мы не были сконцентрированы из-за ситуации с Мбаппе? Когда мы не были сосредоточены? Мы всегда сосредоточены, и сегодня тоже. Ругать эту команду за что-то в этом сезоне очень сложно», — заявил Анчелотти журналистам.

Ранее появилась информация, что нападающий Килиан Мбаппе сообщил президенту «ПСЖ» о своем уходе из команды предстоящим летом. Вероятно, новым клубом француза станет «Реал».

После 25 туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в своей копилке 62 набранных очка.