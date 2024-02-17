​Анчелотти высказался о будущем Модрича в «Реале»

Наставник «Реала» Карло Анчелотти в ходе субботней пресс-конференции высказался о будущем опытного хавбека Луки Модрича. Итальянский тренер допускает уход хорвата в летнее трансферное окно.

«Будущее Луки Модрича? Клуб всегда позволял футболистам принимать решение по своему будущему», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

«Я разговаривал с Модричем месяц назад по поводу его игрового времени. Между нами всё ясно», - отметил итальянец, давая понять, что никаких проблем в отношениях с игроком у него нет.

Луке Модричу 38 лет, он выступает за мадридский «Реал» с конца августа 2012 года.

У Анчелотти спросили, хочет ли он тренировать Мбаппе

Анчелотти: «Я разговаривал с Модричем, ему сложно»