Кроос: «Думаю, мы ещё увидим Милитао на поле в этом сезоне»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос ответил на вопрос о проблемах команды с травмами.

По ходу текущей кампании «сливочные» надолго потеряли многих важных игроков, включая Эдера Милитао, Тибо Куртуа и Давида Алабу.

«Судя по тому, что я видел, Милитао находится на правильном пути. Думаю, мы ещё увидим его на поле в этом сезоне.

Ситуация с травмами по-настоящему экстремальная. Мне повезло оказаться среди тех, кто не травмировался», – передаёт Madrid Xtra высказывание 34-летнего Крооса, принявшего участие в 32 матчах мадридского гранда в нынешнем сезоне.

Напомним, что Эдер Милитао угодил в лазарет прошлым летом.