Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос: «Думаю, мы ещё увидим Милитао на поле в этом сезоне»

14 Февраля 2024 • 23:19 Комментировать
Райо Вальекано
...
Реал Мадрид
18.02 16:00

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос ответил на вопрос о проблемах команды с травмами.

По ходу текущей кампании «сливочные» надолго потеряли многих важных игроков, включая Эдера Милитао, Тибо Куртуа и Давида Алабу. 

«Судя по тому, что я видел, Милитао находится на правильном пути. Думаю, мы ещё увидим его на поле в этом сезоне.

Ситуация с травмами по-настоящему экстремальная. Мне повезло оказаться среди тех, кто не травмировался», – передаёт Madrid Xtra высказывание 34-летнего Крооса, принявшего участие в 32 матчах мадридского гранда в нынешнем сезоне.

Напомним, что Эдер Милитао угодил в лазарет прошлым летом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос Эдер Милитао ещё теги

Новости по матчу

14 Февраля
23:19
Кроос: «Думаю, мы ещё увидим Милитао на поле в этом сезоне»
23:02
Кроос – о Ла Лиге: «Судьба чемпионства зависит только от «Реала»
21:28
«Реал» может объявить об уходе Модрича, не дожидаясь завершения сезона
21:04
Клубы из Саудовской Аравии и МЛС нацелились на защитника «Реала»
16:14
Браим Диас может пропустить матч с «Райо Вальекано»
13:22
«Райо Вальекано» назвал имя нового главного тренера
12:24
Анчелотти: «Такое впечатление, что Тчуамени всегда играл в центре обороны»
12:19
Тчуамени намекнул, что не хотел бы играть центрального защитника в сборной Франции
11:20
Лунин: «Гол «РБ Лейпцига» отменили по делу» 5
11:01
«Реал» может предложить Лунину новый контракт с улучшенной зарплатой
02:19
Тчуамени: «Мбаппе не говорил мне, что переходит в «Реал»
00:13
«Райо Вальекано» уволил тренера перед матчем с «Реалом»
13 Февраля
22:24
Инсайдер Романо высказался об интересе «ПСЖ» и «Реала» к Йоро
21:47
Анчелотти рассказал, как происходит смена поколений в «Реале»
20:34
Зидан — о возможном переходе Мбаппе в «Реал»: «Мы не знаем, что произойдёт»
13:10
Родриго: «Я был очень зол, что не мог забить 11 матчей подряд»
12:55
Родриго: «Модрич всегда помогал мне в тяжёлые моменты»
12 Февраля
21:04
Анчелотти: Соперники ненавидят Винисиуса во втором тайме
20:46
Кроос — о будущем в «Реале»: «Я ещё ничего не решил» 1
20:40
Кроос раскрыл личный секрет успеха
20:25
«Реал» — единственная команда из топ-5 лиг Европы, не пропускавшая после стандартов
19:39
Анчелотти: «Хаби Алонсо может стать будущим тренером «Реала» 1
17:38
Камавинга: Мы должны наслаждаться каждым днём в «Реале», потому что не у всех есть возможность играть здесь
16:32
Олич: «Модричу поздно в РПЛ, в России серьёзный чемпионат»
11 Февраля
20:37
Карвахаль сравнил Месси и Роналду
15:13
Беллингем нацелен вернуться к ответному матчу с «РБ Лейпцигом»
12:44
Правый защитник «Жироны» хочет играть за «Реал»
10 Февраля
23:28
Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» 9
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РАЙО ВАЛЬЕКАНО РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Мбаппе дал финальный ответ «Ливерпулю» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» «Реал» может купить форварда «Манчестер Юнайтед» вместо Мбаппе и Холанна «Бавария» выбирает из трёх тренеров замену Тухелю - известны все имена Суперклуб из Европы готов позвать Моуринью ​В «Барселоне» выбрали тренера, которого хотят пригласить Чалов может проститься с ЦСКА «Барселона» выставила на трансфер двух игроков, которые прибыли полтора года назад Клопп решил, чем займётся после ухода из «Ливерпуля»
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде
Спортивные новости
Канарейкин: Кучеров — ярчайшая звезда нашего хоккея Свищёв — об отстранении сборной России по хоккею: «В НХЛ наши ребята играют и это никого не беспокоит» Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в домашнем матче с «Колорадо» «Ак Барс» вышел в плей-офф КХЛ, уверенно победив «Нефтехимик» Журова назвала причину, по которой Россию и Беларусь не допустили до чемпионата мира по хоккею Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
14 Февраля
23:35 · Испания. Ла Лига
Ямаль: «Я осуществил мечту, оказавшись в первой команде «Барселоны»
23:19 · Испания. Ла Лига
Кроос: «Думаю, мы ещё увидим Милитао на поле в этом сезоне»
23:02 · Испания. Ла Лига
Кроос – о Ла Лиге: «Судьба чемпионства зависит только от «Реала»
22:53 · Испания. Ла Лига
Ямаль: «Я всегда буду благодарен Хави»
22:27 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов потратить 70 млн евро на вингера «Барселоны» слухи
21:53 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг интересен четырём топ-клубам
21:37 · Германия. Бундеслига
Лапорта поддерживает идею назначения Тухеля в «Барселону» 1 слухи
21:37 · Россия. Премьер-лига
Бышовец полагает, что Захарян повторит путь Алексея Миранчука
21:28 · Испания. Ла Лига
«Реал» может объявить об уходе Модрича, не дожидаясь завершения сезона
21:13 · Германия. Бундеслига
«Барселона» может усилить атаку игроком «Боруссии» 1
21:04 · Испания. Ла Лига
Клубы из Саудовской Аравии и МЛС нацелились на защитника «Реала» слухи
20:55 · Англия. Премьер-лига
Агент де Дзерби встретился со спортивным директором «Барселоны»
20:32 · Испания. Ла Лига
«Барселона» будет готова продать де Йонга, если он не продлит контракт
19:38 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» уверены, что Канселу останется
18:12 · Италия. Серия А
Диас: «Всегда буду поддерживать «Милан»
Все новости
Рекомендуем