Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» — единственная команда из топ-5 лиг Европы, не пропускавшая после стандартов

12 Февраля 2024 • 20:25 Комментировать
Райо Вальекано
...
Реал Мадрид
18.02 16:00

Мадридский «Реал» не пропустил ни одного мяча после стандартных положений. Об этом сообщает OptaJose.

По сведениям источника, в настоящий момент «Реал» является единственным клубом среди пяти сильнейших европейских лиг, не пропустившим ни одного гола после стандартов в рамках национального чемпионата. Все 15 мячей «сливочные» пропустили с игры.

После 24 туров подопечные Карло Анчелотти возглавляют турнирную таблицу испанской Ла Лиги, имея в копилке 61 очко. Отрыв от «Жироны», которая идет на второй строчке, составляет пять баллов. Лидирующую тройку замыкает «Барселона» (51 очко).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид

Новости по матчу

Сегодня, 12 Февраля
21:04
Анчелотти: Соперники ненавидят Винисиуса во втором тайме
20:46
Кроос — о будущем в «Реале»: «Я ещё ничего не решил»
20:40
Кроос раскрыл личный секрет успеха
20:25
«Реал» — единственная команда из топ-5 лиг Европы, не пропускавшая после стандартов
19:39
Анчелотти: «Хаби Алонсо может стать будущим тренером «Реала» 1
17:38
Камавинга: Мы должны наслаждаться каждым днём в «Реале», потому что не у всех есть возможность играть здесь
16:32
Олич: «Модричу поздно в РПЛ, в России серьёзный чемпионат»
11 Февраля
20:37
Карвахаль сравнил Месси и Роналду
15:13
Беллингем нацелен вернуться к ответному матчу с «РБ Лейпцигом»
12:44
Правый защитник «Жироны» хочет играть за «Реал»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РАЙО ВАЛЬЕКАНО РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью удивил выбором нового клуба Клопп ответил «Барселоне», Холанн хочет в новый клуб, а Мбаппе – всё: в главных слухах недели «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов «Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения Стала известна судьба номера Модрича в «Реале» Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» ​Гвардиола хочет «украсть» игрока у «Реала» Кейн назвал игровой компонент, в котором Месси лучше всех Левандовски назвал своих лучших друзей в «Барселоне» Почему Роналду никогда не снимется в рекламе пива, как это сделал Месси
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» «Барселона» - «Гранада»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
Спортивные новости
Александр Овечкин забил в пятом матче подряд СКА в первом матче КХЛ на новой арене разгромил «Сочи» Московское «Динамо» оказалось сильнее «Металлурга» в матче КХЛ Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби «Салават Юлаев» в КХЛ обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
12.02.24 в 23:00
Альмерия Альмерия
Атлетик Б Атлетик Б
4.20 3.80 1.76
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Февраля
21:04 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: Соперники ненавидят Винисиуса во втором тайме
20:46 · Испания. Ла Лига
Кроос — о будущем в «Реале»: «Я ещё ничего не решил» 1
20:40 · Испания. Ла Лига
Кроос раскрыл личный секрет успеха
20:25 · Испания. Ла Лига
«Реал» — единственная команда из топ-5 лиг Европы, не пропускавшая после стандартов
20:04 · Испания. Ла Лига
«Бетис» продлил контракт с Пеццелой
19:39 · Германия. Бундеслига
Анчелотти: «Хаби Алонсо может стать будущим тренером «Реала» 1
19:31 · Испания. Ла Лига
«Гранада» рискует нарваться на штраф по итогам матча с «Барселоной»
18:52 · Испания. Ла Лига
«Реал» предложит новый контракт своему воспитаннику слухи
18:07 · Испания. Ла Лига
Глеб заявил, что Головин смог бы заиграть в «Барселоне»
17:41 · Испания. Ла Лига
​Футболист «Барселоны» может перейти в клуб Месси
17:38 · Испания. Ла Лига
Камавинга: Мы должны наслаждаться каждым днём в «Реале», потому что не у всех есть возможность играть здесь
16:56 · Испания. Ла Лига
​Деку объяснил, почему «Барселоне» сложно пригласить Клоппа и других топ-тренеров
16:47 · Испания. Ла Лига
​Названы сроки восстановления Мораты
16:41 · Испания. Ла Лига
​Агент анонсировал улучшение показателей Захаряна
16:32 · Россия. Премьер-лига
Олич: «Модричу поздно в РПЛ, в России серьёзный чемпионат»
Все новости
Рекомендуем