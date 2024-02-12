«Реал» — единственная команда из топ-5 лиг Европы, не пропускавшая после стандартов

Мадридский «Реал» не пропустил ни одного мяча после стандартных положений. Об этом сообщает OptaJose.

По сведениям источника, в настоящий момент «Реал» является единственным клубом среди пяти сильнейших европейских лиг, не пропустившим ни одного гола после стандартов в рамках национального чемпионата. Все 15 мячей «сливочные» пропустили с игры.

После 24 туров подопечные Карло Анчелотти возглавляют турнирную таблицу испанской Ла Лиги, имея в копилке 61 очко. Отрыв от «Жироны», которая идет на второй строчке, составляет пять баллов. Лидирующую тройку замыкает «Барселона» (51 очко).