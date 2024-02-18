​«Барселона» сократила отставание от «Реала»

В воскресенье «Реал» не смог обыграть «Райо Вальекано» на поле соперника – мадридское дерби завершилось вничью со счётом 1:1. А днём ранее «Барселона» добилась непростой победы в гостях у «Сельты» с результатом 2:1 благодаря дублю Роберта Левандовски.

Таким образом, по итогам тура «Барселона» сократила отставание от лидирующего «Реала» в турнирной таблице Ла Лиги. Теперь между командами восемь очков: у каталонцев 54 очка в активе, а у мадридцев – 62.

Между «Реалом» и «Барселоной» на втором месте Ла Лиги находится «Жирона» с 56 очками. При этом «Жирона» провела на один матч меньше по сравнению с главными грандами испанского футбола.