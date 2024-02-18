Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти оценил игру Модрича

18 Февраля 2024 • 18:45 Комментировать
Райо Вальекано
1:1
Реал Мадрид

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об игре хорватского полузащитника команды Луки Модрича в матче с «Райо Вальекано».

38-летний Модрич вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 87 минут, не отметившись голевыми действиями.

— Модрич был очень хорош. С мячом он был лучшим. Он старался помочь нам, очень хорошо отрабатывал в защите. Модрич вечен, — сказал Анчелотти журналистам.

Встреча 25-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Реалом» завершилась со счетом 1:1.

В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и записал на свой счет шесть ассистов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Лука Модрич ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 18 Февраля
19:05
Анчелотти: «Мы недовольны ничьей с «Райо Вальекано»
18:45
Анчелотти оценил игру Модрича
18:38
Анчелотти ответил, повлияла ли ситуация с Мбаппе на результат матча с «Райо Вальекано»
18:20
Анчелотти повторил своё невероятное достижение в «Реале»
18:19
​«Барселона» сократила отставание от «Реала» 3
18:01
Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» 10
17:21
​Модрич недоволен – «Реал» не выполнил обещания
15:30
«Райо Вальекано» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 3
14:45
Модрич – в основе: «Реал» назвал состав на мадридское дерби
12:34
Милитао должен вернуться на поле в ближайшие недели
08:40
Прогноз и ставка от Александра Мостового на матч Райо Вальекано – Реал Мадрид Ла Лиги – 18 февраля 2024
03:06
Проверенный прогноз и ставка на матч Райо Вальекано – Реал Мадрид чемпионата Испании – 18 февраля 2024
02:14
Райо Вальекано - Реал Мадрид: где смотреть прямую трансляцию онлайн
17 Февраля
15:49
Анчелотти рассказал, влияют ли слухи о переходе Мбаппе на атмосферу в раздевалке «Реала»
15:08
​Анчелотти высказался о дерби с «Райо»
15:04
Анчелотти: «С Гюлером всё в порядке, он готов играть»
14:52
​Анчелотти высказался о будущем Модрича в «Реале»
14:47
​Анчелотти: «Я разговаривал с Модричем, ему сложно»
11:52
Прогноз на точный счёт матча Райо Вальекано — Реал Мадрид Ла Лиги — 18 февраля 2024
00:37
Стало известно, почему Мбаппе предпочёл «Реал» клубам АПЛ
16 Февраля
22:15
Лизаразю: «Мбаппе переходит в величайший клуб»
21:07
Браим Диас будет вызван в сборную Испании впервые с 2021 года
19:48
Гюлер может ближайшим летом покинуть «Реал»
16:11
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей 30
12:10
Моуринью: «В моё время весь мир останавливался для того, чтобы посмотреть «эль-класико»
11:31
«Реал» всё ещё может продлить контракт с Модричем
10:43
Лунин выиграл конкуренцию у Кепы, Анчелотти больше не будет выпускать испанца
15 Февраля
14:50
«Ювентус» мечтает о трансфере полузащитника «Реала»
13:39
Надаль: «Не знаю, кто бы справился лучше Переса на посту президента «Реала»
13:29
Браим Диас избежал травмы, полузащитник сыграет с «Райо Вальекано»
14 Февраля
23:19
Кроос: «Думаю, мы ещё увидим Милитао на поле в этом сезоне»
23:02
Кроос – о Ла Лиге: «Судьба чемпионства зависит только от «Реала»
21:28
«Реал» может объявить об уходе Модрича, не дожидаясь завершения сезона
21:04
Клубы из Саудовской Аравии и МЛС нацелились на защитника «Реала»
16:14
Браим Диас может пропустить матч с «Райо Вальекано»
13:22
«Райо Вальекано» назвал имя нового главного тренера
12:24
Анчелотти: «Такое впечатление, что Тчуамени всегда играл в центре обороны»
12:19
Тчуамени намекнул, что не хотел бы играть центрального защитника в сборной Франции 1
11:52
Браим Диас прокомментировал полученную травму в матче с «РБ Лейпцигом»
11:20
Лунин: «Гол «РБ Лейпцига» отменили по делу» 5
11:01
«Реал» может предложить Лунину новый контракт с улучшенной зарплатой
02:19
Тчуамени: «Мбаппе не говорил мне, что переходит в «Реал»
00:13
«Райо Вальекано» уволил тренера перед матчем с «Реалом»
13 Февраля
22:24
Инсайдер Романо высказался об интересе «ПСЖ» и «Реала» к Йоро
21:47
Анчелотти рассказал, как происходит смена поколений в «Реале»
20:34
Зидан — о возможном переходе Мбаппе в «Реал»: «Мы не знаем, что произойдёт»
13:10
Родриго: «Я был очень зол, что не мог забить 11 матчей подряд»
12:55
Родриго: «Модрич всегда помогал мне в тяжёлые моменты»
12 Февраля
21:04
Анчелотти: Соперники ненавидят Винисиуса во втором тайме
20:46
Кроос — о будущем в «Реале»: «Я ещё ничего не решил» 1
20:40
Кроос раскрыл личный секрет успеха
20:25
«Реал» — единственная команда из топ-5 лиг Европы, не пропускавшая после стандартов
19:39
Анчелотти: «Хаби Алонсо может стать будущим тренером «Реала» 1
17:38
Камавинга: Мы должны наслаждаться каждым днём в «Реале», потому что не у всех есть возможность играть здесь
16:32
Олич: «Модричу поздно в РПЛ, в России серьёзный чемпионат»
11 Февраля
20:37
Карвахаль сравнил Месси и Роналду
15:13
Беллингем нацелен вернуться к ответному матчу с «РБ Лейпцигом»
12:44
Правый защитник «Жироны» хочет играть за «Реал»
10 Февраля
23:28
Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» 9
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» и выбрал новый клуб Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу ​Хаби Алонсо выбрал между «Ливерпулем» и «Баварией» ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Рекорды по количеству голов в одном матче Лиги чемпионов Моуринью назвал клуб, которому желает победы в Лиге чемпионов ​«Бавария» выбрала замену для Тухеля «Барселона» перехватит Мбаппе, Моуринью будет в «Манчестер Юнайтед», а Хаби Алонсо возглавит «Ливерпуль» – в главных слухах недели Моуринью надеется, что «Манчестер Юнайтед» присвоят чемпионский титул АПЛ за сезон-2017/18
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано»
Спортивные новости
«Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады «Амур» переиграл «Барыс» и одержал седьмую победу кряду «Адмирал» разгромил «Трактор» и прервал серию из двух поражений Топурия нокаутировал Волкановски и стал новым чемпионом UFC в полулёгком весе Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
1
1
4.70 3.80 1.68
Видео
Перерыв
Гранада Гранада
Альмерия Альмерия
0
1
1.96 3.55 3.55
Видео
18.02.24 в 20:30
Мальорка Мальорка
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
3.05 2.85 2.55
Видео
18.02.24 в 23:00
Бетис Бетис
Алавес Алавес
1.90 3.50 3.85
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Февраля
19:15 · Испания. Ла Лига
​Два игрока «Реала» заработали дисквалификацию
19:05 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Мы недовольны ничьей с «Райо Вальекано»
18:56 · Испания. Ла Лига
​Аспас забил 200 голов за «Сельту»
18:45 · Испания. Ла Лига
Анчелотти оценил игру Модрича
18:38 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил, повлияла ли ситуация с Мбаппе на результат матча с «Райо Вальекано»
18:20 · Испания. Ла Лига
Анчелотти повторил своё невероятное достижение в «Реале»
18:19 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» сократила отставание от «Реала» 3
17:57 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» продвинулся в переговорах с защитником
17:52 · Испания. Ла Лига
​Мората неожиданно вернулся в строй
17:21 · Испания. Ла Лига
​Модрич недоволен – «Реал» не выполнил обещания
16:44 · Испания. Ла Лига
​Левандовски послал важный сигнал игрокам «Барселоны» 1
16:28 · Испания. Ла Лига
Луис Суарес: «Я должен был перейти в «Реал» вместо «Барселоны»
15:47 · Испания. Ла Лига
​«Мы были бы лидерами»: Хави сделал странное заявление 3
15:30 · Испания. Ла Лига
«Райо Вальекано» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 3
14:45 · Испания. Ла Лига
Модрич – в основе: «Реал» назвал состав на мадридское дерби
Все новости
Рекомендуем