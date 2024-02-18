Анчелотти оценил игру Модрича

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об игре хорватского полузащитника команды Луки Модрича в матче с «Райо Вальекано».

38-летний Модрич вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 87 минут, не отметившись голевыми действиями.

— Модрич был очень хорош. С мячом он был лучшим. Он старался помочь нам, очень хорошо отрабатывал в защите. Модрич вечен, — сказал Анчелотти журналистам.

Встреча 25-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Реалом» завершилась со счетом 1:1.

В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и записал на свой счет шесть ассистов.