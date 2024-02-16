Лунин выиграл конкуренцию у Кепы, Анчелотти больше не будет выпускать испанца

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти окончательно убедился в том, что основным голкипером команды в ближайших матчах будет Андрей Лунин. По информации от Marca, украинский вратарь окончательно выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги после того, как сделал 9 сейвов в матче с «РБ Лейпцигом» в Лиге чемпионов.

Напомним, что «Реал» летом арендовал Кепу у «Челси» для того, чтобы испанец заменил в основном составе Тибо Куртуа. Тем не менее, Аррисабалага в конечном итоге проиграл конкуренцию Лунину. Испанец в конце сезона вернётся в «Челси», который хочет избавиться от игрока на постоянной основе.