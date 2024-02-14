Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Браим Диас прокомментировал полученную травму в матче с «РБ Лейпцигом»

14 Февраля 2024 • 11:52 Комментировать
Райо Вальекано
...
Реал Мадрид
18.02 16:00

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас прокомментировал свою травму, которую получил во вчерашнем матче с «РБ Лейпцигом» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, испанец забил единственный гол в поединке и принёс команде Карло Анчелотти минимальную победу на выезде со счётом 1:0.

«Моя травма? Честно говоря, пока я ничего не знаю. Завтра мы сделаем обследование. Я уверен, что ничего серьёзного не обнаружится», – цитирует Диаса Madrid Xtra.

Браим в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании записал на свой актив четыре гола и одну результативную передачу. Летом полузащитник вернулся в Мадрид после трёх сезонов в Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Браим Диас

Новости по матчу

Сегодня, 14 Февраля
11:52
Браим Диас прокомментировал полученную травму в матче с «РБ Лейпцигом»
11:01
«Реал» может предложить Лунину новый контракт с улучшенной зарплатой
02:19
Тчуамени: «Мбаппе не говорил мне, что переходит в «Реал»
00:13
«Райо Вальекано» уволил тренера перед матчем с «Реалом»
13 Февраля
22:24
Инсайдер Романо высказался об интересе «ПСЖ» и «Реала» к Йоро
21:47
Анчелотти рассказал, как происходит смена поколений в «Реале»
20:34
Зидан — о возможном переходе Мбаппе в «Реал»: «Мы не знаем, что произойдёт»
13:10
Родриго: «Я был очень зол, что не мог забить 11 матчей подряд»
12:55
Родриго: «Модрич всегда помогал мне в тяжёлые моменты»
12 Февраля
21:04
Анчелотти: Соперники ненавидят Винисиуса во втором тайме
20:46
Кроос — о будущем в «Реале»: «Я ещё ничего не решил» 1
20:40
Кроос раскрыл личный секрет успеха
20:25
«Реал» — единственная команда из топ-5 лиг Европы, не пропускавшая после стандартов
19:39
Анчелотти: «Хаби Алонсо может стать будущим тренером «Реала» 1
17:38
Камавинга: Мы должны наслаждаться каждым днём в «Реале», потому что не у всех есть возможность играть здесь
16:32
Олич: «Модричу поздно в РПЛ, в России серьёзный чемпионат»
11 Февраля
20:37
Карвахаль сравнил Месси и Роналду
15:13
Беллингем нацелен вернуться к ответному матчу с «РБ Лейпцигом»
12:44
Правый защитник «Жироны» хочет играть за «Реал»
10 Февраля
23:28
Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» 9
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РАЙО ВАЛЬЕКАНО РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью удивил выбором нового клуба Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Мбаппе дал финальный ответ «Ливерпулю» «Барселона» порадовала фанатов отличной новостью Пять клубов хотят купить Гюлера у «Реала» В «Ливерпуле» определились с главным кандидатом на должность тренера «Бавария» выбирает из трёх тренеров замену Тухелю - известны все имена Суперклуб из Европы готов позвать Моуринью ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал»
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала»
Спортивные новости
Свищёв — об отстранении сборной России по хоккею: «В НХЛ наши ребята играют и это никого не беспокоит» Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в домашнем матче с «Колорадо» «Ак Барс» вышел в плей-офф КХЛ, уверенно победив «Нефтехимик» Журова назвала причину, по которой Россию и Беларусь не допустили до чемпионата мира по хоккею Кожевников — о Кучерове: Один из величайших игроков НХЛ и вообще в мире Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Февраля
12:04 · Россия. Премьер-лига
В «Райо Вальекано» отреагировали на информацию об интересе к Абаскалю
12:01 · Испания. Ла Лига
Чех: «В 2003 году я мог перейти в «Барселону», но президентские выборы выиграл Лапорта и всё сорвалось»
11:52 · Испания. Ла Лига
Браим Диас прокомментировал полученную травму в матче с «РБ Лейпцигом»
11:40 · Англия. Премьер-лига
Деку хочет видеть в «Барселоне» игрока «Эвертона»
11:20 · Испания. Ла Лига
Лунин: «Гол «РБ Лейпцига» отменили по делу»
11:13 · Испания. Ла Лига
Аспас может уехать в лигу, где играет Роналду
11:09 · Испания. Ла Лига
«Барселона» будет готова выслушать предложения по трансферу Кунде 1
11:06 · Испания. Ла Лига
«Барселона» решила, за сколько продаст де Йонга
11:01 · Испания. Ла Лига
«Реал» может предложить Лунину новый контракт с улучшенной зарплатой
10:31 · Германия. Бундеслига
«Реал» нашёл нового защитника за 40 миллионов евро
10:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет купить игрока «Барселоны»
09:51 · Испания. Ла Лига
Дембеле рассказал о страданиях в «Барселоне»
02:57 · Испания. Ла Лига
Родриго: «Даже не мечтал о 200 матчах за «Реал» к 23 годам»
02:19 · Испания. Ла Лига
Тчуамени: «Мбаппе не говорил мне, что переходит в «Реал»
00:55 · Испания. Ла Лига
Дембеле не смог выбрать между Мбаппе и Гризманном
Все новости
Рекомендуем