Браим Диас прокомментировал полученную травму в матче с «РБ Лейпцигом»

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас прокомментировал свою травму, которую получил во вчерашнем матче с «РБ Лейпцигом» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, испанец забил единственный гол в поединке и принёс команде Карло Анчелотти минимальную победу на выезде со счётом 1:0.

«Моя травма? Честно говоря, пока я ничего не знаю. Завтра мы сделаем обследование. Я уверен, что ничего серьёзного не обнаружится», – цитирует Диаса Madrid Xtra.

Браим в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании записал на свой актив четыре гола и одну результативную передачу. Летом полузащитник вернулся в Мадрид после трёх сезонов в Серии А.