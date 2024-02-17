​Анчелотти: «Я разговаривал с Модричем, ему сложно»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о ситуации полузащитника команды Луки Модрича. Как известно, в нынешнем сезоне хорват получает не так много игрового времени, как раньше.

«Модрич? Я разговаривал с ним. Он привык всегда играть, и для него это сложно. Он профессионал, очень серьёзный. Он всегда тренируется, чтобы играть. Я уважаю его. Модрич – лидер в раздевалке, все его уважают. Он всегда один и тот же. Он всегда может играть, даже завтра», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» проведёт 18 февраля – против «Райо Вальекано» на поле соперника.

У Анчелотти спросили, хочет ли он тренировать Мбаппе