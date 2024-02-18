Анчелотти повторил своё невероятное достижение в «Реале»

Сегодня, 18 февраля, мадридский «Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано» в рамках 25-го тура чемпионата Испании. Встреча между командами завершилась со счетом 1:1.

Данный матч продлил беспроигрышную серию подопечных Анчелотти в рамках Ла Лиги до 19 матчей. Таким образом, итальянскому специалисту удалось повторить свою рекордную серию, которую он установил вместе с «Реалом» в сезоне-2013/14.

Следующим соперником «сливочных» в чемпионате Испании станет «Севилья». Встреча 26-го тура Ла Лиги запланирована на 25 февраля. Старт поединка должен состояться в 23:00 по московскому времени.