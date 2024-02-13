Анчелотти рассказал, как происходит смена поколений в «Реале»

Карло Анчелотти, наставник «Реала», объяснил, почему в мадридском клубе успешно осуществляется смена поколений.

«Мне не нужно давить. В основе лежит отсутствие эгоизма у ветеранов. Это позволило молодым игрокам хорошо адаптироваться в команде и клубе», - цитирует итальянского специалиста пресс-служба «сливочных».

Отметим, что после 24 туров в чемпионате Испании «Реал» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 61 очко. Следом располагается «Жирона», отстающая на пять баллов. Ранее в их очной встрече мадридцы разгромили своих преследователей со счётом 4:0.

В следующем туре «Реал» отправится в гости к «Райо Вальекано» (18 февраля), а «Жирона» сыграет в Бильбао с «Атлетиком» (19 февраля).