Правый защитник «Жироны» хочет играть за «Реал»

Мадридский «Реал» ближайшим летом может усилиться правым защитником каталонской «Жироны» Яном Коуто, который принадлежит «Манчестер Сити». Напомним, за «бело-красных» 21-летний бразилец выступает на правах аренды.

Как сообщает журналист Хосе Феликс Диас, Коуто в скором времени хочет перебраться в мадридский «Реал». Во время вчерашнего матча с «королевским клубом» бразилец был сильно впечатлён величием «Сантьяго Бернабеу».

Коуто в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании отметился одним голом и шестью результативными передачами. Ранее сообщалось, что Ян находится в шорт-листе «Реала» на следующее трансферное окно.