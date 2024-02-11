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Правый защитник «Жироны» хочет играть за «Реал»

11 Февраля 2024 • 12:44 Комментировать
Райо Вальекано
...
Реал Мадрид
18.02 16:00

Мадридский «Реал» ближайшим летом может усилиться правым защитником каталонской «Жироны» Яном Коуто, который принадлежит «Манчестер Сити». Напомним, за «бело-красных» 21-летний бразилец выступает на правах аренды.

Как сообщает журналист Хосе Феликс Диас, Коуто в скором времени хочет перебраться в мадридский «Реал». Во время вчерашнего матча с «королевским клубом» бразилец был сильно впечатлён величием «Сантьяго Бернабеу».

Коуто в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании отметился одним голом и шестью результативными передачами. Ранее сообщалось, что Ян находится в шорт-листе «Реала» на следующее трансферное окно.

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Сегодня, 11 Февраля
12:44
Правый защитник «Жироны» хочет играть за «Реал»
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