​«Реал» выиграл только один из 4 последних матчей против «Райо Вальекано»

В воскресенье «Райо Вальекано» и «Реал» не выявили сильнейшего в мадридском дерби – после финального свистка на табло остался гореть счёт 1:1.

В последнее время «Райо» становится крайне неудобным противником для «Реала». В четырёх последних матчах против «пчёл» в Ла Лиге «сливочные» смогли добиться только одной победы. Результаты на этом отрезке приводим ниже:

«Райо Вальекано» - «Реал» 3:2 (ноябрь 2022);

«Реал» - «Райо Вальекано» 2:1 (май 2023);

«Реал» - «Райо Вальекано» 0:0 (ноябрь 2023);

«Райо Вальекано» - «Реал» 1:1 (февраль 2024).

Следующий матч «Реал» проведёт 25 февраля – против «Севильи» на своём поле.