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Кроос — о будущем в «Реале»: «Я ещё ничего не решил»

12 Февраля 2024 • 20:46 Комментировать (1)
Райо Вальекано
...
Реал Мадрид
18.02 16:00

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос ответил на вопрос о своём будущем.

Напомним, в конце текущего сезона у 34-летнего футболиста истекает контракт со «сливочными».

«Я всегда говорю вам правду, а правда в том, что я не ничего знаю. Я об этом думаю, но я ничего не решил. Можно сказать, что я очень рад, ведь многие люди хотят, чтобы я остался», — сказал Кроос журналистам.

Кросс выступает за «Реал» с 2014 года. В нынешней кампании хавбек сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил один мяч и записал в свой актив семь голевых передач.

После 24 туров «Реал» лидирует в турнирной таблице испанской Ла Лиги, набрав 61 очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос

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Комментарии (1) Все комментарии
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Artur_Morgan.95
12 Февраля 2024 в 21:07
если Модрич уйдет, а он скорее всего уйдет, то Крооса можно оставить еще на годик, даже в качестве ротации он был бы очень полезен. много молодых в полузащите у Реала, опытный дядька всегда на пользу.
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