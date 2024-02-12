Кроос — о будущем в «Реале»: «Я ещё ничего не решил»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос ответил на вопрос о своём будущем.

Напомним, в конце текущего сезона у 34-летнего футболиста истекает контракт со «сливочными».

«Я всегда говорю вам правду, а правда в том, что я не ничего знаю. Я об этом думаю, но я ничего не решил. Можно сказать, что я очень рад, ведь многие люди хотят, чтобы я остался», — сказал Кроос журналистам.

Кросс выступает за «Реал» с 2014 года. В нынешней кампании хавбек сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил один мяч и записал в свой актив семь голевых передач.

После 24 туров «Реал» лидирует в турнирной таблице испанской Ла Лиги, набрав 61 очко.