Родриго: «Модрич всегда помогал мне в тяжёлые моменты»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго признался, что полузащитник Лука Модрич сильно помог ему в последние годы.

«Я всегда говорил, что больше всего в «Реале» мне помогает Лука Модрич. Он всегда помогал мне в тяжёлые моменты. Он в каком-то роде заменял мне отца. Лука всегда говорил: «Не волнуйся, ты очень хорош, скоро всё наладится». После этих слов я обретал спокойствие и легче себя чувствовал», – цитирует Родриго издание El Pais.

Напомним, у Модрича по окончании сезона истекает контракт с «Реалом». Всё ещё есть вероятность, что 38-летний хорват поставит подпись под очередным соглашением сроком на один год.