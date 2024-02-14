«Реал» может объявить об уходе Модрича, не дожидаясь завершения сезона

Мадридский «Реал» в скором времени может объявить о расставании с Лукой Модричем.

Контракт 38-летнего полузащитника истекает в июне, и вполне вероятно, что на сей раз стороны не станут продлевать соглашение. По сведениям журналиста Хорхе Пикона, в «Реале» задумываются о том, чтобы объявить об уходе хавбека заранее, не дожидаясь завершения сезона, чтобы тот мог попрощаться с местными болельщиками.

Лука Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В текущем сезоне хорват появился на поле в 27 матчах «сливочных» во всех турнирах, записав себе в актив один забитый гол и шесть результативных передач.