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Чемпионат Испании. Ла Лига

Надаль: «Не знаю, кто бы справился лучше Переса на посту президента «Реала»

15 Февраля 2024 • 13:39 Комментировать
Райо Вальекано
...
Реал Мадрид
18.02 16:00

Теннисист и болельщик мадридского «Реала» Рафаэль Надаль прокомментировал работу Флорентино Переса на посту президента «королевского клуба».

«Флорентино Перес проделал потрясающую работу на посту президента «Реала». В сложной ситуации с пандемией и в условиях жёсткой конкуренции с клубами с безграничными ресурсами, Перес проделал выдающуюся работу. У «Реала» отличный менеджмент по отношению к молодым игрокам. Я даже не знаю, кто бы справился на посту президента «Реала» лучше Флорентино», – цитирует Надаля издание COPE.

Сейчас «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании с отрывом в пять очков от ближайших преследователей в лице «Жироны».

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