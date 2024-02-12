Анчелотти: «Хаби Алонсо может стать будущим тренером «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном назначении Хаби Алонсо на пост наставника «сливочных».

— Без сомнения, он может стать будущим тренером «Реала». У него есть все качества, чтобы быть хорошим тренером. Мне нравится то, как он работает в «Байере». Он один из тренеров, которые мне нравятся больше всего, — заявил Анчелотти журналистам.

Напомним, 42-летний Алонсо является наставником немецкого «Байера» с октября 2022 года. Стоит сказать, что в этом сезоне «Байер» является единственным клубом из топ-5 лиги Европы, который еще ни разу не проиграл.

Контракт Алонсо с «Байером» рассчитан до середины 2026 года.