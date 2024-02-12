Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Анчелотти: «Хаби Алонсо может стать будущим тренером «Реала»

12 Февраля 2024 • 19:39 Комментировать
Райо Вальекано
...
Реал Мадрид
18.02 16:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном назначении Хаби Алонсо на пост наставника «сливочных».

— Без сомнения, он может стать будущим тренером «Реала». У него есть все качества, чтобы быть хорошим тренером. Мне нравится то, как он работает в «Байере». Он один из тренеров, которые мне нравятся больше всего, — заявил Анчелотти журналистам.

Напомним, 42-летний Алонсо является наставником немецкого «Байера» с октября 2022 года. Стоит сказать, что в этом сезоне «Байер» является единственным клубом из топ-5 лиги Европы, который еще ни разу не проиграл.

Контракт Алонсо с «Байером» рассчитан до середины 2026 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Хаби Алонсо Байер ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 12 Февраля
19:39
Анчелотти: «Хаби Алонсо может стать будущим тренером «Реала»
17:38
Камавинга: Мы должны наслаждаться каждым днём в «Реале», потому что не у всех есть возможность играть здесь
16:32
Олич: «Модричу поздно в РПЛ, в России серьёзный чемпионат»
11 Февраля
20:37
Карвахаль сравнил Месси и Роналду
15:13
Беллингем нацелен вернуться к ответному матчу с «РБ Лейпцигом»
12:44
Правый защитник «Жироны» хочет играть за «Реал»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РАЙО ВАЛЬЕКАНО РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью удивил выбором нового клуба Клопп ответил «Барселоне», Холанн хочет в новый клуб, а Мбаппе – всё: в главных слухах недели «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов «Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения Стала известна судьба номера Модрича в «Реале» Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» ​Гвардиола хочет «украсть» игрока у «Реала» Кейн назвал игровой компонент, в котором Месси лучше всех Левандовски назвал своих лучших друзей в «Барселоне» Почему Роналду никогда не снимется в рекламе пива, как это сделал Месси
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения «Барселона» - «Гранада»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
Спортивные новости
Александр Овечкин забил в пятом матче подряд СКА в первом матче КХЛ на новой арене разгромил «Сочи» Московское «Динамо» оказалось сильнее «Металлурга» в матче КХЛ Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби «Салават Юлаев» в КХЛ обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Февраля
19:39 · Германия. Бундеслига
Анчелотти: «Хаби Алонсо может стать будущим тренером «Реала»
18:39 · Англия. Премьер-лига
Звёздный форвард сборной Кот-д’Ивуара отказался переходить в «Фулхэм»
16:05 · Германия. Бундеслига
Киммих разочарован, что не вышел в стартовом составе в матче с «Байером»
15:55 · Германия. Бундеслига
​В Бундеслиге прогремела тренерская отставка официально
15:10 · Германия. Бундеслига
​«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в Германии
13:37 · Германия. 2-я бундеслига
«Гамбург» сообщил об отставке главного тренера
13:07 · Англия. Премьер-лига
Реднапп высказался о возможном назначении Алонсо в «Ливерпуль»
11:01 · Германия. Бундеслига
В «Байере» рассказали, что Алонсо не уйдёт из клуба
10:59 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной»
10:39 · Германия. Бундеслига
«Бавария» выбирает из трёх тренеров замену Тухелю - известны все имена
09:22 · Германия. Бундеслига
Роналду или Месси: Хаби Алонсо сделал свой выбор 1
11 Февраля
21:30 · Германия. Бундеслига
Мюллер: «Вчерашняя игра – кошмар, но борьба за титул не завершена»
21:28 · Германия. Бундеслига
«Хоффенхайм» ушёл от поражения в матче с «Кёльном»
21:17 · Германия. Бундеслига
«Бавария» примет решение по Тухелю в конце сезона слухи
21:11 · Англия. Премьер-лига
В «Ливерпуле» определились с главным кандидатом на должность тренера 1
Все новости
Рекомендуем